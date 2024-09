Ovog vikenda širom Srbije organizovani zdravstveni pregledi na 115 skenera

Širom Srbije danas i sutra od 7 do 19 časova organizuju se zdravstveni pregledi na 115 skenera, a cilj je da u ponedeljak ne postoje više liste čekanja. V. d. direktora Kliničko-bolničkog centra "Bežanijska kosa" Marija Zdravković rekla je da će se u njihovoj ustanovi obaviti 85 pregleda, od kojih 48 danas.

'U zavisnosti od vrste pregleda, sam boravak pacijenta traje od 20 do 45 minuta, razlika je da li se radi pregled za jednu ili više regija', rekla je Zdravković i dodala da gužve nema, jer su svi pregledi zakazani u tačno vreme. Građani će rezultate današnjih pregleda dobiti sutra do 19 časova. Zdravković navodi da će se do ponedeljka rešiti kompletna lista čekanja skenera glave, vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice. 'Na listi će ostati građani koji ne