Lončar: Od ponedeljka više neće biti liste čekanja za skener u Srbiji

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar rekao je da je danas do 12 časova na skenerima pregledano gotovo 600 pacijenata i da do ponedeljka lista čekanja za taj pregled više neće postojati. “Do ponedeljka, odnosno, sutra od 19 časova Srbija neće imati više listu čekanja za skener i radićemo tako da više ne sme da se desi da se pojavi lista čekanja. Imamo dovoljno skenera, imamo dovoljno lekara, potrebna je ta organizacija i mislim da je to dobra vest za građane