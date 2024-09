Vučić o Titovom grobu: Neće biti izmešten, Broz je deo naše istorije iako nisam fan komunista

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Politiko da grobnica nekadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita neće biti izmeštena iz Muzeja Jugoslavije.

Dodao je da će Tito ostati deo srpske i jugoslovenske istorije. "To se neće dogoditi. Nikada nisam bio veliki fan komunista i komunističkog režima, ali Josip Broz je deo naše istorije, on je ovde živeo i ovde je sahranjen, i on će ostati deo srpske i jugoslovenske istorije", rekao je Vučić u intervjuu za briselski sajt. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je na prošloj sednici Skupštine grada da će pokrenuti inicijativu da se izmesti grobnica Josipa