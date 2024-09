Sagovornici Danasa dan nakon teške saobraćajne nesreće: Ćutanje nadležnih nedopustivo, pitanje i moralne odgovornosti ministra

Dan nakon teške saobraćajne nesreće kod Kraljeva u kojoj je učestvovalo borbeno oklopno vozilo Vojske Srbije, gde je tom prilikom stradalo petoro ljudi, od kojih otac, njegovo troje maloletne dece i još jedna žena, nema mnogo informacija o tome kako je do nesreće došlo, a sagovornici Danasa ističu da je ćutanje nadležnih nakon ovakve tragedije nedopustivo. Sve što se do sada zna je da je uhapšen vozač oklopnog vozila M.V. (54) kome je određeno zadržavanje do 48