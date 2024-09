Vučić na Samitu u UN: Velike sile rade protiv malih zemalja koristeći mir i međunarodno pravo u svoju korist

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras u Njujorku, na Samitu o budućnosti u UN, da je neverovatno sa koliko laži i licemerja velike sile rade protiv malih zemalja koristeći mir i međunarodno pravo u svoju korist. "Naravno, jako je bitno imati mir, a ne konflikte i sukobe.

I ne želim da ponavljam neke prazne priče, pošto se međunarodno pravo primenjuje, uglavnom, više na velike sile, a ne na one male. Ako pričamo o najmoćnijim zemljama, neverovatno je sa koliko laži i sa kojim licemerjem se zapravo radi protiv malih zemalja", rekao je Vučić na dvodnevnom Samitu o budućnosti, u okviru 79. sednice Generalne skupštine UN, koji je uvod u generalnu debatu sednice 24. septembra. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić