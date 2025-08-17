Premijer Srbije: Situacija u zemlji je zabrinjavajuća

Beta pre 53 minuta

Premijer Srbije Đuro Macut ocenio je danas da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, imajući u vidu da su, kako je saopštio njegov kabinet, "napadi u Valjevu na državne institucije i potpuno uništavanje državne imovine očigledan početak udara i na sudsku vlast".

Macut je kazao da se time "nanosi ozbiljan udarac temeljima države i njenog funkcionisanja", piše u saopštenju.

"Država mora da održi javni red i mir, zaštiti sve građane i njihovu imovinu, institucije države, političke ali i sve druge organizacije koje čine društveni prostor u kome svi živimo", izjavio je.

On je istakao da će državne institucije "aktivno raditi na pronalaženju i kažnjavanju organizatora i izvršilaca", da bi se, kako je naveo, "sprečila dalja eskalacija potpuno neopravdane atmosfere haosa i nestabilnosti koji se stvara u Srbiji".

"Koordinisani ultralevičarski vandalizam predstavlja jasnu pretnju stabilnosti društvenog i državnog poretka, kao i ostvarivanju demokratskih prava svih građana", naglasio je premijer.

Uputio je apel svim akterima uključenim "u organizovanje i izvršenje ovakvih nereda da se uzdrže od njihovog daljeg javnog promovisanja", posebno ističući intelektualce, umetnike, javne ličnosti i političare koji, kako je naveo, ovakve skupove protiv države aktivno podržavaju.

"Ne smemo i nećemo dozvoliti bilo kome, ni domaćim ali ni stranim vandalima i ekstremistima da uništavaju državnu imovinu i da ugrožavaju mir i bezbednost građana, a koje ima za cilj samo jedno, a to je rušenje pravnog poretka u Srbiji", kazao je premijer.

(Beta, 17.08.2025)