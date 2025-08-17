Macut: Napadi na državne institucije očigledan početak udara i na sudsku vlast

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da je situacija u zemlji zabrinjavajuća, imajući u vidu da su napadi u Valjevu na državne institucije i potpuno uništavanje državne imovine očigledan početak udara i na sudsku vlast.

Macut je u saopštenju naglasio da se time se nanosi ozbiljan udarac temeljima države i njenog funkcionisanja. "Naša država mora da održi javni red i mir, zaštiti sve građane i njihovu imovinu, institucije države, političke ali i sve druge organizacije koje čine društveni prostor u kome svi živimo", izjavio je predsednik Vlade. On je istakao da će državne institucije aktivno raditi na pronalaženju i kažnjavanju organizatora i izvršilaca, kako bi se sprečila dalja