Morbilima zaraženo više od 300 osoba u Republici Srpskoj, najviše u Bijeljini

U Republici Srpskoj morbilima je zaraženo 309 osoba, od kojih 228 u Bijeljini, saopštio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

U Banjaluci je zaraženo 30 osoba, u Istočnom Novom Sarajevu 15, Istočnoj Ilidži 13, Ugljeviku i Doboju po tri, Palama pet, Kotor Varošu, Modriči i Prnjavoru dva, a po jedna u Laktašima, Pelagićevu, Mrkonjić Gradu, Zvorniku, Gradišci i Trebinju. Među zaraženima je 18 beba mlađih od godinu dana, 143 osobe su u dobu od jedne do četiri godine, 77 od pet do devet godina, a 32 je starije od 30 godina. Morbili su registrovani i kod 14 dece od 10 do 14 godina, osmoro