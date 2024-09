Radnički protutnjao Banjicom

Rukometaši Radničkog su u okviru 2.kola Super rukometne lige savladali ekipu Obilića u gostima rezultatom 31:24 (14:10), tako da nakon dve runde šampionata imaju maksimalni bodovni učinak i nalaze se na deobi prvog mesta sa ekipama Partizana i Dinama.

Dueli sa Obilićem na njihovom terenu su oduvek obilovali visokom dozom neizvesnosti, jer su vitezovi sa Vračara poznati kao ekipa koja sjajno igra na Banjici. Neizvesnost je trajala samo do startnih 1:1, a onda je Radnički na krilima čvrste odbrane i sjajnim intervencijama Gemaljevića došao do plus 4 (1:5, 7.min). Minut odmora klupe domaćina je značio igračima Obilića, koji uspevaju da se približe na samo gol zaostatka (5:6, 14.min). Da nesreća za goste bude veća,