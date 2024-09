Gutereš: Čovečanstvo "hrli ka nezamislivom", najvažnije je poštovati Povelju Ujedinjenih nacija

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je danas da nekažnjivost, nejednakost i nesigurnost po pitanju globalne situacije stvaraju "neodrživi svet".

On je u uvodnom govoru, na početku Generalne debate Generalne skupštine UN rekao da više ne može tako i pozvao na hitan prekid vatre u Gazi. Prema njegovim rečima, brzina i obim ubijanja i razaranja u Gazi nisu slični ničemu što je on video tokom godina koliko je generalni sekretar. "Više od naših 200 zaposlenih je ubijeno, pa ipak, žene i muškarci Ujedinjenih nacija nastavljaju da isporučuju humanitarnu pomoć", rekao je on. Međunarodna zajednica mora da se