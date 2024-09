Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 28 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče ponegde i u ostalim krajevima kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. U Beogradu temperatura do 28 stepeni.

Vetar slab, u košavskom području i na planinama umeren i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša od 23 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Uveče je u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar umeren, povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša oko 28 stepeni. U Srbiji u sredu prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa