U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo svežije, popodne ponegde kratkotrajna kiša

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom i grmljavinom.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne na severu i zapadu u skretanju na jugozapadni pravac. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 24 do 27 stepeni Celzijusa, prenosi Tanjug. U Beogradu sutra promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne i uveče jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do