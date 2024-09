Premijer Vučević odbrusio janjiću: Ne znam zašto ste napravili od parizera političku paradigmu

Premijer Miloš Vučević ocenio je danas kao skandaloznu izjavu opozicionog poslanika Narodnog pokreta Srbije Stefana Janjića da je Srbija, odnosno tadašnji režim, kako je rekao, kriv za bombradovanje 1999. godine.

"To je zaista skandal nad skandalima što ste izgovorili. Da ne ulazim u to što ste uvredili porodice poginuih, otetih, nestalih, unesrećenih i proternih i raseljenih ljudi jer su ih ubijali oni koji su nam napali državu", rekao je Vučević u Skupštini Srbije, reagujući na obraćanje Janjića. On je podsetio da je SR Jugoslavija bombradovana bez pravnog osnova, bez odluke SB UN, kršeći međunarodno pravo i otimajući deo naše teritorije. Vučević je kazao da je jedini