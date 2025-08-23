Vučić posle odbijanja studenata da razgovaraju: „Boriću se protiv svih koji žele da unište Srbiju“

Beta pre 14 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić oglasio se, posle jučerašnjeg odbijanja njegovog poziva studentima u blokadi da razgovaraju, da će se boriti protiv svih koji žele da unište Srbiju.

"Svoj život sam posvetio Srbiji, i dok sam živ boriću se protiv svih koji žele da je unište", napisao je Vučić na svom Instagram nalogu, uz sliku sa stisnutom pesnicom i osmehom, reagujući tako na odgovor studenata koji su mu poručili da raspiše izbore.

Reagujući na odbijanje studenata oglasili su se danas, na društvenim mrežama, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, optužujući ih da ne smeju na razgovor sa Vučićem jer nemaju program već samo nasilje.

{Image2}

Vučević: Blokaderi nemaju ni p od programa, zato su odbili džentlmensku ponudu Vučića

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da su studenti u blokadi odbili ponudu predsednika države Aleksandra Vučića da razgovaraju jer "nemaju ni 'p' od programa za Srbiju, već jedino imaju plan za: udari, zapali, blokiraj - bar smo neke stvari isterali na čistac".

"Pitanje je o čemu bi oni uopšte mogli da pričaju, a pred kamerama bi morali da pogledaju u oči i predsedniku, narodu, i da objasne zašto su nam devet meseci blokirali život, škole, fakultete, gradove pretvorili u poligone za divljanje huliganskih hordi? Zašto su normalan život pretvorili u mržnju, nasilje, paljenje, uništavanje", napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Kako je dodao, "predsednik Vučić im je čak džentlmenski predložio da ne odgovaraju na ta, za njih, teška pitanja, da se više ne kopaju rovovi, već da se razgovara o planovima i vizijama za dalji razvoj zemlje, kako povećati plate i penzije, sačuvati nacionalne interese, kako pozicionirati Srbiju u geopolitičkim podelama".

{Image3}

Brnabić: Studenti odbijaju TV duel jer žele anonimnost a nemaju program

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da predstavnici studentskog pokreta, koje je predsednik države Aleksandar Vučić putem društvenih mreža pozvao na TV duel, odbijaju poziv jer žele ostanu "ljudi bez lica, jer tako svako može da ih idealizuje", odnosno zato što "nemaju plan i program".

"Anonimnost je opcija kada nemaš šta kvalitetno da ponudiš i nemaš lidera koga bi ljudi cenili... Jedina vizija koju imaju za Srbiju jeste nasilje. Ljudi bez lica ne mogu da vode Srbiju u sigurnost i stabilnost", navela je Brnabić na društvenoj mreži "Iks".

Dodavši da su i aktivisti u Hong Kongu, tokom poslednjeg talasa tamošnjih građanskih nemira praćenih policijskim nasiljem, oslanjali na anonimnost vođstva, Brnabić je dodala je Vučić u više navrata "nudio dijalog kako bi sprečio uništavanje Srbije i dalje podele".

"Pozivao je rektora (Beogradskog univerziteta Vladana Đokića), blokadere, nudio razgovor o izborima kao jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora koje traže. Nećete razgovor o planu i programu, nećete javno predstavljanje ideja i vizije za Srbiju? U redu. Razgovarajte sa jedinom nadležnom institucijom o izborima – zašto su nam sada potrebni, šta dobro, a šta loše mogu u ovom trenutku da donesu Srbiji", napisala je Brnabić.

Dodaje da isti ti koji odbijaju svaki poziv na razgovor sa predsednikom Srbije prihvataju i traže "svaki razgovor sa strancima, bez obzira na funkciju – od evropskih komesara, do oduševljenja kada vide na minut ministra spoljnih poslova neke strane zemlje, do specijalnih izaslanika".

"Ti su im bili i važni i nadležni, i prema njima su pokazivali poštovanje koje ne pokazuju prema najvažnijim institucijama svoje zemlje", smatra Brnabić.

(Beta, 23.08.2025)