Nikola Lunić o vraćanju vojnog roka: Propuštamo šansu da imamo visoko stručno obučenu vojsku, a zauzvrat pokušavamo da napravimo masovnu (VIDEO)

Mladići u Srbiji, po svemu sudeći, ponovo će morati u vojnike! Iako odluka o obaveznom vojnom roku tek treba da prođe skupštinsku proceduru, predstavnici države već rebalansom budžeta planiraju novčana sredstva za nju. I dok predsednik poručuje da je 75 dana koliko će trajati - minimum koji neko može da ponudi otadžbini, struka smatra da je reč o političkoj odluci, te da neće rešiti nagomilane probleme u profesionalnoj vojsci.

Već u septembru sledeće godine, prvi kadeti trebalo bi da uđu u kasarne. Vojni rok će trajati samo 75 dana – 60 dana obuke i 15 vežbe i obavezan je za sve mladiće od 18 do 27 godina, odnosno do 30 godina za one koji budu odlagali služenje. Iako je obavezni vojni rok od šest meseci suspendovan pre 13 godina, a od tada više puta pominjana mogućnost ponovnog uvođenja, sada se otišlo najdalje - Vlada je usvojila zaključak koji nalaže pokretanje procedure. I mada