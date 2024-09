U Srbiji danas promenljivo oblačno, do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, a od podneva se ponegde očekuju kiša ili pljusak s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, a na severu i zapadu će popodne duvati jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu se očekuje promenljivo oblačno, a od podneva kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Slab do umeren južni i jugoistočni vetar duvaće do podneva, a potom jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša dnevna oko 25 stepeni.