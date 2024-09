Letnje temperature, pa zahlađenje: Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje?

Letnje temperature biće u većem delu Srbije od danas do subote, kada stiže jače zahlađenje i naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Maksimalna temperatura danas biće od 28 do 31 stepen, a sutra od 30 do 33 stepena. Naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom najpre će u subotu, 28. septembra, zahvatiti ujutro i pre podne Bačku, a posle podne i uveče će se proširiti na ostatak Vojvodine i zapadne delove Srbije. Maksimalna temperatura biće od 24 stepena na severozapadu Bačke do 32 stepena u centralnoj i južnoj Srbiji, javlja RHMZ. Mestimično se očekuje od 20 do 40 mm padavina za 12 sati. Kiša