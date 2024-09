Sutra u Srbiji sunčano, do 33 stepena

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo uz slab do umeren južni vetar, saopštioo je iz Republički Hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti vedro, a kratkotrajne maglew biće ponegde po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Najniža temperatura biće od devet do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33 stepena. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 19, a najviša oko 32 stepena. U subotu se u Srbiji od jutra naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu i zapadu se