Vučić i Netanjahu razgovarali o situaciji na Kosovu i u Izraelu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je na sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, na marginama zasedanja 79. Generalne skupštine UN, razgovarao o situaciji u AP Kosovu i Metohiji i u Izraelu, kao i o aktuelnim geopolitičkim dešavanjima.

Vučić je sinoć u objavi na Instagramu naveo i da je sa Netanjahuom razmotrio dalji razvoj bilateralnih odnosa. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik Srbije se u četvrtak sastao i sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Prethodno, Vučić je razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom. Vučić je sinoć prisustvovao prijemu 'Serbia Beyond