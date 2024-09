Vremenska prognoza za 27. septembar: Sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

Objavljena je vremenska prognoza za petak 27. septembar 2024. godine.

Prema vremenskoj prognozi za petak, 27. septembar 2024. godine, očekuje nas vedro jutro. Ponegde po kotlinama, rečnim dolinama i visoravnima jugozapadne, južne i istočne Srbije očekuje se kratkotrajna magla. U toku biće dana sunčano i toplo uz slab i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od 9 do 19, a najviša od 29 do 33 stepena. U subotu 28. septembra nas očekuje ujutro i pre podne u Bačkoj, a do kraja dana postepeno i u ostalim krajevima Vojvodine, ali