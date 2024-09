(VIDEO) Novak Đoković se spartanski sprema za finiš sezone

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, trenira u Beogradu.

Sprema za Kinu, za turnir u Šangaju, pa je odlučio da mu pripreme budu u Srbiji i to na Košutnjaku. Đoković će igrati u Šangaju od 2. do 13. oktobra. Nakon Kine, očekuje ga masters u Parizu. Novak je trenutno deveti u trci za Završni masters u Torinu koji se igra od 10. do 17. novembra, ali konkurencija je podbacila ove nedelje, pa se četvrtom teniseru sveta otvorio put. Đoković je u trci za Završni masters u Torinu gde će igrati osam najboljih iz ATP Race liste,