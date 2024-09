Janik Siner: Razočaran sam i iznenađen žalbom WADA

Najbolji teniser sveta Italijan Janik Siner izjavio je danas da je razočaran i iznenađen žalbom koju je protiv njega podnela Svetska doping agencija (WADA). "Veoma sam razočaran i takođe iznenađen tom žalbom, jer smo imali tri saslušanja i sva tri su se završila vrlo pozitivno za mene.

Nisam to očekivao posle svega. Znao sam već nekoliko dana da će se žaliti i da će danas biti zvanično. Možda samo žele da se uvere da je sve na svom mestu", izjavio je Siner, prenosi Gazzeta dello Sort. WADA confirm appeal against world No.1, Jannik Sinner, who was found by the ITIA to bear no fault or negligence despite testing positive for a prohibited substance in March 2024. pic.twitter.com/1gaSg7vofG — Eurosport (@eurosport) September 28, 2024 WADA je danas