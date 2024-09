Preventivni stomatološki pregledi u domovima zdravlja širom Srbije

Prvi put od kako su uvedeni preventivni pregledi vikendom, građani Srbije će sutra bez zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja moći da odu na pregled kod stomatologa.

Ministarstvo zdravlja, kako prenose 'Večernje novosti', ovog puta na preglede je pozvalo četiri kategorije stanovništva: trudnice i porodilje, decu i mlade do 18 godina, studente do 26 godina i starije od 65 godine. Od 8 do 17 časova biće otvorene stomatološke službe svih domova zdravlja, zavoda za zaštitu studenata i stomatološke klinike. Kako je najavljeno iz Ministarstva, građanima će biti obavljen stomatološki pregled, a po potrebi i intervencije, odnsno