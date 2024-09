Sutra ujutru hladno, tokom dana sveže, pretežno sunčano

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, po kotlinama i visoravnima mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana će biti sveže, na severu Srbije pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar, severozapadni, na istoku Srbije povremeno sa udarima olujne jačine, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od pet do 12 sepeni, a najviša od 15 do 19. U Beogradu će ujutru biti hladno a tokom dana pretežno sunčano i sveže. Duvaće umeren vetar, sredinom dana i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura će se kretati od sedam do devet stepeni, a najviša oko 17 stepeni. U Srbiji će u utorak i sredu posle