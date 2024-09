Kragujevac: Danas besplatni preventivni stomatološki pregledi

Zavodu za dentalnu medicinu Kragujevac danas organizuje akciju besplatnih preventivnih stomatoloških pregleda.

Akcija će trajati od 8 do 17 sati, a tom prilikom će se obavljati besplatni stomatoloških pregledi i to za trudnice, porodilje (do godina dana), starije od 65 godina i decu, te mlade do 18 godina i studente do 26 godina. Navedenim kategorijama građana biće obavljen stomatoloških pregled, a po potrebi i intervencije, odnosno popravka, vađenje ili lečenje zuba. Akciju je pokrenulo Ministarstvo zdravlja, a besplatni stomatološki pregledi obavljaće se širom Srbije.