"On nije normalan": Zelenski o Putinovim pretnjama: On može da upotrebi nuklearno oružje u bilo kojoj zemlji, bilo kada

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas nije prvi put da ruski lider Vladimir Putin preti svetu mogućom upotrebom nuklearnog oružja, kao i da "niko ne zna šta mu je na umu".

- Niko ne zna šta Putin zaista ima na umu. On može da upotrebi nuklearno oružje u bilo kojoj zemlji, bilo kada, ili ne. Nisam siguran da će to učiniti - rekao je Zelenski u intervjuu Foks njuzu. On je naglasio da ne može tačno da zna kakve su namere ruskog predsednika. - Zato što on nije normalan, jer nijedan normalan čovek ne može samo da dođe u Ukrajinu i uradi to što je uradio. Mislim da voli svoj život i način na koji upravlja životima drugih. Zato smatram da