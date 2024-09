Noć u Beogradu: U pet udesa 12 povređenih, auto se prevrnuo na Petlovom brdu

Beogradu se tokom protekle noći dogodilo pet saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povređeno 12 osoba, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Pet povređenih je zbrinuto na licu mesta, a sedmoro je prebačeno u dežurne medicinske ustanove gde im je pružena medicinska pomoć. Jedan udes dodgodio se na Petlovom brdu, kod kružnog toka, prilikom čega se automobil prevrnuo. Protekle noći su dežurale 22 ekipe Hitne pomoći koje su intervenisale ukupno 94 puta, od toga je 17 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se uglavnom