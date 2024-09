Bralović na protestu protiv litijuma ispred Skupštine: Dišemo im za vrat, bićemo uvek tu

Ljiljana Bralović iz Saveza ekoloških organizacija Srbije kaže da kada god sednica Skupštine o litijumu bude zakazana, aktivisti će biti tu da pokažu šta o iskopavanju litijuma misle.

Predsednica Narodne skupštine je večeras najavila da će sednicu o litijumu raspisati 7. oktobra. „Je li to ona Ana što je stavila tačku na projekat? Pa Ani, ne verujemo ništa. Planiramo da se borimo do kraja dok ne oteramo prljave korporacije iz naše Srbije, bilo da je to Rio Tinto ili bilo koja druga. To poručujem i Ani i njenom sazivu, koja je apsolutno svesna da je tačno 12. minut njihove vladavine došao i očigledno iz straha nisu smeli danas da sazovu ovu