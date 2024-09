Preminuo legendarni pevač i glumac Kris Kristoferson

: Kris Kristoferson, uticajni američki pevač i tekstopisac sa nizom hitova, kao što su "Me and Bobby McGee" i "Help Me Make It Through the Night", kao i uspešan glumac, preminuo je u subotu u 88. godini života, saopštila je njegova porodica.

Kako je saopšteno, pevač je preminuo mirno, u svom domu na Mauiju na Havajima, dok uzrok smrti nije naveden. Kristoferson se probio u muzičku industriju kao tekstopisac u Nešvilu, pišući hitove poput Gremijem nagrađene “Help Me Make It Through the Night”, “For the Good Times” i „Me and Booby McGee“, što je bio jedan od poslednjih hitova Dženis Džoplin. Jedna od njegovih najpoznatijih pesama, „Me and Bobby McGee“, nastala je na osnovu preporuke osnivača Monument