Alabar na otvaranju St. Regisa: Srbija ima najveći rast BDP u Evropi, čestitam

Direktor kompanije "Eagle Hills" Muhamed Alabar rekao je da je Srbija pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića zabeležila najviši rast BDP-a u Evropi, kao i da je to rezultat njegove i odlučnosti građana Srbije da se radi i da se kontinuirano bori za svrhu.

Alabar je, prisustvujući svečanosti povodom završetka radova na hotelu "The Saint Regis Belgrade" u Kuli Bograd, rekao da su rast BDP-a i izgradnja Beograda ono što predstavlja liderstvo. "Ono što ste uradili, predsedniče, je liderstvo", rekao je Alabar. On je čestitao Vučiću na svemu što radi i što, kako je rekao, "toliko voli Srbiju" i rekao da je to video poredeći Srbiju i rad Vučića sa drugim zemljama i liderima. "Vi se ne plašite da delujete, a to ne može