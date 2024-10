Objavljen snimak susreta ruskog i američkog aviona u blizini Aljaske

Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD) je u ponedeljak objavila video snimak koji prikazuje presretanje ruskog vojnog aviona u identifikacionoj zoni protivvazdušne odbrane Aljaske (ADIZ).

Prema saopštenju NORAD-a, četiri ruska vojna aviona su otkrivena i praćena 23. septembra ove godine. U saopštenju se dodaje da je ruski avion ostao u međunarodnom vazdušnom prostoru i da nije prešao u američki ili kanadski suvereni prostor.