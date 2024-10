Kopnena invazija Izraela na Liban: U akciji komandosi i padobranci, naređena evakuacija, Huti napadaju Izrael dronovima

: Izrael je potvrdio da je započeo kopnenu invaziju na Liban i da je krenula u napade na ciljeve Hezbolaha u graničnom području na jugu.

Najnovije informacije o ratu na Bliskom istoku pratite u blogu na portalu Nova.rs. Izraelsko vazduhoplovstvo objavilo je mapu za koju tvrdi da pokazuje lokacije u Izraelu gde je Hezbolah danas ispalio rakete nakon što je započeo svoju kopnenu invaziju na Liban. Milioni Izraelaca danas su primorani u skloništa“, objavili su. Millions of Israelis took shelter today as Hezbollah fired rockets from Lebanon at central Israel. The IAF’s Air Defense Division is working