Vučić: Opozicija se plaši mozga i glave jednog čoveka, Milo Đukanović opsednut Srbijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare nakon ceremonije povodom završetka radova na Kuli Beograd komentarisao snimak na kome je Milo Đukanović nakon lokalnih izbora u Podgorici pevao "jači smo od Srbije” i rekao da on i Đukanović dele opsednutost Srbijom.

„Video sam, interesantno je. Imamo gotovo sve različito u našim programima, planovima i idejama, o svemu drugačije razmišljamo, ali imamo jednu zajedničku opsesiju – obojica smo opsednuti Srbijom. Ja je volim, on je mrzi i nemam nikakav problem s tim”, rekao je Vučić. On je istakao da će nastaviti da voli svoju zemlju, a Đukanović može da nastavi da mrzi Srbiju. „Ja ću je još više voleti, ali ću istovremeno poštovati Crnu Goru. Koliko god on pevao i mrzeo Srbiju,