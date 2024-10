Vučić: CERN jedna od najboljih institucija u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vućić istakao je danas u Ženevi da je CERN jedna od najboljih institucija u Evropi i da je ponosan na činjenicu što je Srbija jedna od 24 članice, kao i da će dodatnim ulaganjem u srpske naučnike koji rade u toj organizaciji da se doprinese daljem razvoju zemlje.

– Moraćemo da imamo nuklaernih fizičara više, to će morati da postane, ne samo poseban i potpuno odvojen predmet, usko stručan, već će i drugi morati to da izučavaju. Moraćemo nukularne inženjere da imamo, jer nećemo da imamo struju – rekao je Vučić novinarima posle učešća na ceremoniji obeležavanja 70 godina postojanja Evropske organizacije za nuklearna istraživanja – CERN. On je podsetio da je Srbija jedna od 24 punopravne članice ove organizacije u kojoj je,