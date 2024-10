Mali: Počinje novi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi, prvo izvlačenje 26.oktobra

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da počinje drugi krug nagradne igre Uzmi račun i pobedi i da će prvo izvlačenje na RTS-u biti 26. oktobra, a poslednje 23. novembra.

On je na konferenciji za novinare najavio da će u izvlačenju učestvovati svi računi koji su do sada pristigli kao i oni koji stignu u međuvremenu i da će biti podeljeno 10 stanova. “Nastavkom nagradne igre nastavljamo da gradimo i podižemo svest građana o važnosti borbe protiv sive ekonomije i uzimanja fiskalnih računa”, rekao je on. Naveo je da je do 150.000 građana ima aplikaciju za nagradnu igru, a svaku od njih mogu da koriste po četiri korisnika, te da ima oko