U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni Celzijusa

BEOGRAD – U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro biti hladno, na jugu i jugoistoku ponegde uz slab prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, na severu i zapadu Srbije uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 2 do 10, najviša od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Tokom noći na severu i zapadu zemlje dalje povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom, uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. U Beogradu sutra jutro hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo za