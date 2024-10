Sajam ekologije i lova i ribolova do 6. oktobra u Novom Sadu

NOVI SAD - Sajam ekologije i 55. Međunarodni sajam lova i ribolova "Lorist" počinju danas i traju do 6. oktobra. Na sajamskim priredbama učestvovaće više od 120 izlagača iz Srbije, regiona, ali i Evropske unije.

Predstojeće sajamske manifestacije okupiće sve značajnije predstavnike, uvoznike i brendove osnovne i prateće opreme za sportski lov i ribolov, boravak u prirodi. Ove godine očekuje se oko 40. 000 posetilaca svih generacija, posebno porodica. Individualne ulaznice koštaju 450, grupne po 400 dinara, dok je za decu do sedam godina ulaz besplatan. Radno vreme je od 10 do 19 časova, dok je poslednjeg dana do 17 časova. Novosadski sajam će i u 2024. godini nastaviti