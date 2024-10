Danas u Srbiji šareno vreme, od večeri svuda kiša

Beta pre 2 sata

U većem delu Srbije danas će biti oblačno sem u Vojvodini gde će biti hladnije i kišovito, a kiša će tokom noći zahvatiti celu Srbiju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo će na jugu i jugoistoku zemlje biti dužih sunčanih intervala uz letnje dnevne temperature.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, na planinama i u košavskom području povremeno jak, a u Vojvodini će biti u skretanju na severni i severoistočni.

Najniža temperatura biće od šest do 15, a najviša od 13 na severozapadu Vojvodine, do 27 stepeni na jugoistoku Srbije.U Beogradu će biti oblačno i malo svežije uz povremenu kišu koja će se uveče pojačati. Najniža temperatura biće od 13 do 15, a najviša oko 19 stepeni.

(Beta, 03.10.2024)