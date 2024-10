Vučić: Ogroman novac dajemo za poljoprivredu, razumem prosvetare ali pokazujemo poštovanje prema ljudima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara u Subotici gde je obišao završne radove na staničnoj zgradi Železničke stanice, govorio i o današnjem sastanku sa poljoprivrednciima koji je održan u Vladi.

Rekao je da ne zna sve detalje, ali da je imao razgovore sa premijerom i ljudima iz vlade prethodnih dana. "Ljudi, da li vi razumete da dajemo nenormalan novac za poljopriredu? Tri puta više nego što je bilo pre deset godina. Ranije je govoreno da treba da dođemo do pet odsto, a sad smo došli do 7,3 odsto ukupnog budžeta. To su sve veća i veća izdvajanja. Da li su to dobro targetirane mere? Ja mislim da nisu jer sve dadosmo u ratarstvo, a manje za stočarstvo i za