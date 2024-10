Vučić: Brza pruga od Novog Sada do Subotice biće otvorena 24. novembra, za dve godine do Budimpešte za dva sata i 40 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u četvrtak 3. oktobra da će novoizgrađena deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice biti otvorena 24. novembra, kao i da očekuje da će Mađarska svoj deo pruge završiti za dve godine, kada će se od Beograda do Budimpšešte putovati dva sata i 40 minuta.

Vučić je, tokom test vožnje od Beograda do Subotice rekao da Srbiju, posle povezivanja sa Budimpeštom, očekuje i dalje povezivanje preko Niša do Soluna, kao i do Istanbula, ali da je za to potrebno da se obezbedi novac. 'Izgradnjom ove pruge sve se menja. Povezivanjem sa Budimpeštom očekujemo rast broja turista', rekao je Vučić. Govoreći o izgradnji pruge, Vučić je rekao da je sve rađeno po najvišim standardima, da je pruga izgrađena tako da neće biti buke tokom