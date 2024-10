Uklonjen sumnjiv paket ispred Osmospratnice, traga se za počiniocem

Jutros oko 6.15 sati službenik obezbeđenja Gradske uprave mi je javio da je ispred glavnog ulaza Osmospratnice iz pravca gradskog parka, primetio kesu u kojoj se nalazio paket sumnjive sadržine sa porukom „NE DIRAJ OPASNO“. „Odmah je zvao policiju pošto je na paketu bila takva poruka.

Policija je za nekih 5 do 10 minuta došla na licu mesta i preduzela sve one zakonske mere vezane za te stvari, jer se sumnjalo da nije neka bomba, eksplozija i tako dalje. Nakon toga što su utvrdili da tu nije bilo ničega opasnog“, kazao je za Jugmediu šef Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave Leskovac. Oko 7.10 sati pošto je utvrđeno da je sve bezbedno, sklonjeno je to što je u paketu, a radnici su su se vratili na svoja radna mesta. „U kutiji su bile