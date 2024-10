Dušan Vlahović u idealnom timu drugog kola Lige šampiona

Dušan Vlahović je izabran u idealni tim drugog kola Lige šampiona, saopštila je Evropska fudbalska unija (UEFA).

Idealni tim svakog kola bira Tehnička komisija UEFA. Dušan Vlahović je mesto u idealnom timu zaslužio postizanjem dva gola za Juventus u pobedi 3:2 na gostovanju Lajpcigu. Vlahović and Šeško 🔥 UEFA technical observer Rafa Benítez analyses the individual brilliance which lit up Matchday 2’s Leipzig-Juventus match 🗞️ #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024 Juventus je više od pola sata u tom meču igrao sa igračem manje zbog isključenja golmana