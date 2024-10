Kraj za bahate vozače! Pijane i drogirane ubice u saobraćaju neće moći da izbegnu robiju: Evo koje kazne ih čekaju

Poslednjih nekoliko godina došlo je do velikog broj saobraćajnih nesreća, drogirani i pijani vozači sedaju za volan i zbog svoje bezobzirnosti ubijaju pešake, izazivaju stravične sudare... Ukoliko se usvoje predložene izmene Krivičnog zakonika mnogo će više godina provesti u zatvoru nego što je to do sada bio slučaj. "Blic" je istraživao koje su kazne predviđene Nacrtom izmena Krivičnog zakonika i šta one podrazumevaju.

Krivični zakonik Srbije trebalo bi da u narednom periodu doživi velike promene, a kako je najavljeno, Javna rasprava o nacrtu njegovih izmena trajaće od 1. oktobra do 1. novembra 2024. godine. U tom periodu biće predlagane eventualne dodatne izmene od strane stručne javnosti, a moći će da se iznesu primedbe i obrazlože razlozi za iste. Nakon toga, Ministarstvo pravde izradiće konačni Nacrt koji potom odlazi na javnu raspravu u Skupštinu, a potom na usvajanje. Među