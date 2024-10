U nedelju ponovo preventivni ptregledi

Građani Novog Pazara će u nedelju, 6.oktobra, 2024. godine, ponovo imati priliku da obave besplatne preventivne preglede.

Ovu akciju sprovodi Ministarstvo zdravlja. Pregledi će se obavljati u nedelju, 6. oktobra, 2024. godine terminu od 8 do 17 sati. “Pregledi će se kao i do sada obavljati u Domu zdravlja. Tu će se meriti krvni pritisak, pacijenti mogu da provere glikemiju, da urade tumormarkere kao i do sada. To su opšti tumormarkeri CA, CA19-9, alfa, fetoprotein i PSA. Takođe, građani će moći da se urade nešto što do sada nismo radili, a to je tromesečna vrednost šećera. Dakle, to