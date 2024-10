Crnogorska policija uhapsila 13 osoba zbog krijumčarenja 352 migranta

Specijalna policija Crne Gore je uhapsila 13 osoba i traga za još nekoliko, koje sumnjiči za krijumčarenje migranata, saopštilo je Specijalno tužilaštvo.

Navedeno je, da je kriminalna organizacija tokom prošle godine do oktobra ove omogućavala nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. "Organizacija je osnovana radi krijumčarenja ljudi iz Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih država, do Crne Gore", saopštilo je tužilaštvo. Specijalno tužilaštvo tvrdi da su osumnjičeni omogućili nedozvoljen boravak ili tranzit preko granice za ukupno 352 lica, te da su za to stekli finansijsku korist