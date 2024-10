Stiže nevreme, oglasio se RHMZ: 2 dela Srbije na udaru pljuskova sa grmljavinom, upaljen meteo alarm

Tokom prepodneva kiša i lokalna pojava plјuskova sa grmlјavinom se povremeno očekuje na jugu i istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Kako je ranije objavio RHMZ, danas i sutra biće umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima, koji će na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ponegde biti praćeni i grmlјavinom. Dnevna temperatura u većini mesta od 15 do 19 stepeni. Početkom naredne sedmice, u ponedelјak i utorak (07 - 08.10.) nakon svežeg jutra mestimično uz maglu i niske oblake, tokom dana ponovo toplije. U ponedelјak pretežno sunčano, a u utorak uz slabu do umerenu