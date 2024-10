U 2 dela Srbije danas veće padavine, biće i grmljavine: Rhmz najavio kišu ali i toplije vreme

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i kišovito sa temperaturom do 20 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru se očekuje kiša uz umeren severozapadni vetar. Na jugu i jugoistoku Srbije se očekuju veće padavine. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno posle podne sa slabom kišom, uz temperaturu od 12 do 16 stepeni. "Danas i sutra umereno do potpuno oblačno i sveže, povremeno s kišom i lokalnim plјuskovima, koji će na jugozapadu, jugu i istoku Srbije ponegde biti praćeni i grmlјavinom. Dnevna