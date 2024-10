U Srbiji danas oblačno, mestimično kiša i pljuskovi

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Veća kolićina padavina očekuje se na jugu i istoku zemlje i to u jutarnjim satima, kada će još uvek duvati slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 14 do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, posle podne povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura oko 12, najviša oko 16 stepeni Celzijusa. U nedelju umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa