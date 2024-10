“The Substance” je priča o ženama u Holivudu

Možda i najodvratniji najbolji film koji ćete videti ove godine

Žene u Holivudu stare isto kao i muškarci u Holivudu. Isto kao i muškarci ili žene bilo gde drugde. Samo, ženama u Holivudu se baš dugo dugo, starost nije praštala. Kad kažem baš dugo, mislim jedno dvadesetak godina. Mislim na taj period između kraja XX i početak XXI veka. I kada kažem “žene u Holivudu” mislim na žene u šoubiznisu, one koje su konstantno pod lupom javnosti. Mislim na one žene kojima se video svaki kilogram. Na one žene kojima se komentarisala bora.