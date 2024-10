Čadež: Investicioni rejting Srbije najbolja vest u poslednjih 20 godina

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ocenio je danas dobijanje investicionog kreditnog rejtinga od agencije “S&P” kao jednu od najznačajnijih vesti u poslednje dve decenije, koja govori da postajemo zemlja u koju je sigurno i atraktivno ulagati, a gde posao može rasti bez velikih rizika i s povoljnim stopama rasta.

Čadež je u izjavi za Tan‌jug naveo da će privreda sada mnogo lakše dolaziti do kapitala za svoje projekte i nove proizvodne kapacitete. Nama je veoma važno da naše velike kompanije, naravno i srednje kompanije, što više izvoze na nova tržišta, a ovim postajemo zaista zemlju u koju kapital ulazi. Kapital traži dobre projekte, a mi projekata i te kako imamo”, rekao je Čadež. On je dodao da sve zemlje teže da dođu do investicionog kreditnog rejtinga, jer u tom slučaju